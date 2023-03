FAB afasta militares com diplomas suspeitos

A Força Aérea Brasileira (FAB) investiga a autenticidade de diplomas e registros profissionais apresentados por candidatos aprovados em seus processos seletivos para técnico-administrativo entre 2017 e 2022. De acordo com denúncia apurada pelo portal Metrópoles, a maior parte dos certificados irregulares teria sido emitida pelo Conselho Regional de Administração do Distrito Federal (CRA-DF).

Um dos problemas relatados seria o fato de que alguns certificados não teriam numeração de registro no Ministério da Educação ou na Secretaria de Educação, que é um requisito obrigatório para emissão. Além disso, haveria casos de documentação entregue ao CRA-DF sem histórico escolar e com todos os diplomas em segunda via. No total, 208 certificados com números sequenciados teriam sido emitidos e estão sob suspeição.

As denúncias foram recebidas pelo Comando da Aeronáutica, que já comprovou algumas fraudes e afastou os envolvidos, que agora respondem a processo na Justiça Militar. Outros casos estão sob investigação.

Em resposta ao Metrópoles, o CRA-DF afirmou que “se manifestará sobre fatos pretéritos denunciados após conhecer e analisar a documentação citada na possível fraude em diplomas”. Já a FAB ressaltou que não coaduna com a prática e apura todas as denúncias

“No intuito de garantir a lisura dos processos seletivos, a Força Aérea Brasileira (FAB) realiza verificações rigorosas – junto às instituições de ensino e aos conselhos de classe – da documentação apresentada pelos candidatos”, afirmou.