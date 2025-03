Expresso Aeroporto muda trajeto a partir desta semana; veja como fica

A linha Expresso Aeroporto da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começa a sair da Estação da Luz, no centro de São Paulo, a partir desta segunda-feira, 17. Antes, essa saída ocorria da Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste, como acontece regularmente. A alteração vale para todos os dias da semana até 1º de abril. Depois, até o fim do próximo mês, a linha só sairá da Estação da Luz aos fins de semana (leia mais abaixo).

De acordo com a CPTM, o motivo da mudança é uma obra para extensão definitiva da linha 11-Coral até a Barra Funda. Hoje, a primeira estação da linha é a Luz e ela passa por toda a zona leste da capital até chegar na última, Estudantes, em Mogi das Cruzes, cidade da região metropolitana. Uma operação assistida entre a Barra Funda e a Estudantes já acontece, mas somente aos fins de semana.

"Para garantir o menor impacto possível ao passageiro da companhia, as obras acontecerão em fases, com duração prevista até o final de abril. Durante todo esse período, a operação assistida entre Palmeiras-Barra Funda e Estudantes, que ocorre todos os domingos das 10h às 15h, será suspensa", informa a CPTM.

Desde o início da operação nesta segunda, 17, até 1º de abril, os trens que seguem em direção à Estação Aeroporto-Guarulhos sairão da plataforma 5 da Luz, onde já faziam uma parada.

Posteriormente, a partir das 22h do dia 4 de abril até o término da operação comercial do dia 6 de abril e prosseguindo nos finais de semana de 11 a 13 e 25 a 27 de abril e no feriado de Tiradentes, em 21 de abril, o Expresso Aeroporto também permanecerá partindo da Estação Luz.

Nesses mesmos períodos, a Linha 11-Coral utilizará a plataforma 3 da Luz tanto para embarque quanto para desembarque.

Durante a obra, será feita a substituição das grades de dormentes de madeira por concreto na via, eliminando falhas por problemas com a bitola e dormentes deterioradas. Além disso, não será necessário mais interrupções para inspeção de dormentes e fixações, nem manutenção para substituir as dormentes.

Veja o cronograma completo:

- 17 de março a 1º de abril: Expresso Aeroporto e Linha 11-Coral partem da estação da Luz, das plataformas 5 e 3, respectivamente;

- Fim de semana de 11 a 13 de abril: Expresso Aeroporto e Linha 11-Coral partem da estação da Luz, das plataformas 5 e 3, respectivamente;

- Feriado de Tiradentes, em 21 de abril: Expresso Aeroporto e Linha 11-Coral partem da estação da Luz, das plataformas 5 e 3, respectivamente;

- Fim de semana de 25 a 27 de abril: Expresso Aeroporto e Linha 11-Coral partem da estação da Luz, das plataformas 5 e 3, respectivamente;

- Demais dias: Expresso Aeroporto e Linha 11-Coral partem da estação Palmeiras-Barra Funda, nas plataformas indicadas na própria estação.