Exército doa roupas e alimentos para municípios do Pará

Mais de mil peças de roupas e aproximadamente 8,5 toneladas de alimentos foram entregues para famílias carentes e instituições de caridade dos municípios de Imperatriz (MA), Altamira (PA), Itaituba (PA), Tucuruí (PA) e Marabá. A ação foi realizada pela 23ª Brigada de Infantaria de Selva (23ª Bda Inf Sl) e a iniciativa faz parte da campanha institucional "Ajudar está em nossas mãos", do Exército Brasileiro.

De acordo com informações divulgadas pelo Exército, essa campanha foi estabelecida em 2021 com o propósito de amenizar os efeitos da pandemia de covid-19, por meio da arrecadação e distribuição de alimentos para os mais vulneráveis do ponto de vista sócio-econômico.

Paralelamente à da campanha de doação de alimentos, o Exército Brasileiro segue, ainda, com a campanha de doação de sangue "Ajudar está no nosso sangue", que foi intensificada em 2020 e 2021, com a chegada da pandemia.