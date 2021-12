Exame de direção de auto escola acaba em atropelamento de quatro pessoas

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil nesta terça-feira (30) referente a um atropelamento de quatro pessoas durante um exame prático de direção de uma autoescola. As informações são do portal Metrópoles.

O caso ocorreu no Ginásio Elefantão, em Atibaia, interior de São Paulo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e prestou os primeiros socorros. Três vítimas precisaram ser levadas para o hospital e duas pessoas foram liberadas ainda na terça-feira.

Uma das vítimas do atropelamento continua internada. A pessoa passou por uma tomografia no hospital, que diagnosticou uma pequena lesão no ombro.

Segundo o Detran de São Paulo, um aluno aguardava para fazer a prova sozinho no carro, sem a companhia do instrutor, o que é irregular. O aprendiz ligou o veículo e subiu na calçada atropelando as quatro pessoas. “O departamento de trânsito local deu toda assistência a pessoa hospitalizada e abrirá um processo administrativo para apurar os fatos e tomar as medidas cabíveis”, afirmou o órgão estadual em nota.

Através das redes sociais, a Auto Moto Escola Charamuru lamentou o atropelamento que ocorreu durante o exame prático.“Devido ao nervosismo o aluno perdeu o controle do veículo que estava e veio a atropelar quatro pessoas que estavam próximas ao local”, disse a autoescola em comunicado.

De acordo com o estabelecimento, o aluno está “extremamente chateado com toda a situação”. A empresa também afirmou que está à disposição para prestar apoio às vítimas do acidente.