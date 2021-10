Ex-vocalista da banda de forró Noda de Caju morre em grave acidente de trânsito

Na noite de ontem, ex-vocalista da banda de forró Noda de Caju, Cláudio Francisco de Spíndola, de 50 anos, conhecido como "Claudinho", morreu em um acidente, na BR-232, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Ele estava sozinho no carro quando perdeu o controle da direção, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. O veículo capotou várias vezes e parou somente ao bater em uma cerca de arames de uma área rural. Claudinho foi arremessado do carro. As informação são do G1 da Região de Caruaru.

Claudinho foi vocalista da banca Noda de Caju (Reprodução / Redes Social)

O músico viajava sentido Sanharó, onde morava com a família e ainda não se sabe o motivo que o levou a perder o controle da direção. O sepultamento será em Sanharó.

Um dos maiores sucesso em Pernambuco e no Brasil entre 1997 até 1999, a banda Noda de Caju nasceu em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, em 1990. Após o sucesso nacional, passou por mudanças constantes entre os vocalistas