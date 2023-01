Ex-moradora do Guamá é presa na Indonésia com 3Kg de cocaína; crime pode gerar pena de morte

Uma jovem de 19 anos, que há um ano estava morando no bairro do Guamá, em Belém, foi presa carregando cerca de 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Bali, na Indonésia. Manuela Vitória de Araújo Farias foi indiciada com base na lei do país sobre entorpecentes, com a ameaça de pena de morte, prisão perpétua ou prisão de até 20 anos.

Em uma das bolsas da jovem foram encontrados três pacotes de cocaína. O diretor de pesquisa de drogas da polícia de Bali, Kombes Iwan Eka Putra, disse que a brasileira estava sendo usada por redes de tráfico de drogas em seu país. A mulher afirmou não saber quais pacotes havia nas malas.

“Ela é, sim, uma pessoa que é utilizada pela rede. Não podemos dizer que é uma mensageira, porque não conhece a mercadoria. É apenas uma pessoa utilizada pela rede brasileira”, disse Iwan.

Iwan disse que a brasileira também queria ir para Bali com a promessa de entrar em uma escola de surf. “Prometeram a ela: ‘se você quiser ir para a escola de surf, pode conseguir’. Então, esta é uma garota de 19 anos e seu hobby é surfar e isso foi prometido por um amigo próximo em sua casa, então ela trouxe o item com ela”, disse.

Além disso, Iwan admite que não conseguiu rastrear quem receberia o pacote de cocaína que a jovem carregava do Brasil. Segundo ele, a mulher também não sabia para onde seria encaminhada ao chegar em Bali.