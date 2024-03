Estudantes são atropeladas na calçada por carro desgovernado

Duas estudantes foram atropeladas por um carro desgovernado enquanto caminhavam em uma calçada, na segunda-feira (26), na cidade de Brejões, na Bahia. Imagens de câmeras de segurança, que registraram o momento do acidente, mostram o veículo descendo a ladeira e atingindo as jovens.

De acordo com as imagens, o carro começa a descer pela via instantes após o motorista estacioná-lo. Uma câmera de segurança interna de um mercadinho também registrou o momento em que o carro colide com as duas estudantes.

Com o impacto, uma cai sobre a outra, resultando em uma delas ter as pernas presas. Pessoas que passavam pelo local tentaram ajudar as jovens. Ambas foram levadas ao hospital da cidade, onde receberam tratamento médico e foram liberadas após a recuperação.