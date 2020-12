Estudantes criam travesseiro despertador para pessoas surdas

Estudantes do Senai criaram soluções inovadoras a partir de problemas reais vivenciados por pessoas com deficiência, seja em casa ou no trabalho. Os projetos foram divulgados nesta quinta-feira (3), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência.

Um dos destaques é um travesseiro para pessoas com deficiência auditiva. Parte das cerca de 30 milhões de pessoas no Brasil com perda da audição passam por situações, como dificuldade de acordar na hora pretendida por conta de os despertadores mais usados serem a base de som. A solução encontrada por estudantes gaúchos veio em forma de travesseiro.

A ideia surgiu depois que alunos do Centro de Formação Profissional do Senai Garibaldi (RS) receberam a demanda da empresa Sonomais, de Bento Gonçalves (RS), de desenvolver kits ortopédicos.

“Percebemos que havia um mercado muito vago para pessoas surdas. Fomos atrás, procuramos, investigamos e descobrimos que muitas pessoas surdas acordam com um celular que vibra embaixo do travesseiro. Buscando mais informações, vimos que é prejudicial para a saúde delas, porque o celular emite ondas de rádio frequência”, ressalta a aluna Dhienefer Uliana.

A invenção foi um dos destaques da última edição do Inova Senai, em que estudantes defendem seus projetos de inovação desenvolvidos em sala de aula. Outro projeto que teve destaque foi um brinquedo para aprender matemática.

Ensinar matemática para pessoas com deficiência visual é geralmente feito com o ábaco, que precisa ser integrado ao braille. Para simplificar a assimilação por parte do aluno e também estimular a interação com outros estudantes sem deficiência, estudantes do Senai Mario Amato, de São Bernardo do Campo (SP), criaram o Mathbraille.

Em formato decagonal, o brinquedo tem oito peças, sendo que quatro são numéricas, duas de sinais matemáticos e duas que funcionam como eixo de rotação e travamento do jogo.

A fase de desenvolvimento do produto teve a participação de pessoas com deficiências visuais. O principal desafio foi atender as necessidades no que diz respeito à ergonomia do produto bem como na facilidade de manuseio. “Aprimoramos com base na opinião das pessoas com deficiências visuais. Levamos em duas instituições e, a partir dessa experiência, vimos que ele precisava melhorar ergonomicamente. Então, mudamos o tamanho”, lembra o orientador Cesar Barbosa.