Estudante do Sertão da Paraíba ganha bolsa para estudar na Espanha

O estudante José Andersson Braga de Abreu, do município de São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba, ganhou uma bolsa para estudar Engenharia Civil na Universidade de Jaén, na Espanha.



Ele ficou em primeiro lugar na seleção que ofereceu apenas duas vagas para todo o país. José foi chamado neste mês.



“Sinceramente quando eu soube do resultado fiquei sem reação, pois não acreditei que seria capaz de ser selecionado, já que estava concorrendo com excelentes alunos da rede federal de ensino, cada um com incríveis capacidades. Mas quando [...] a ficha caiu, fiquei extremamente feliz”, contou.



A bolsa que ele ganhou paga as mensalidades do curso, o seguro saúde e um curso de espanhol. Além disso, ele deve receber um auxílio de 2.200 euros - destinados para alojamento - durante o ano, que equivalem a um valor mensal de 180 euros. No entanto, ainda precisa de passaporte, visto e passagens aéreas. Os custos são de aproximadamente R$ 6 mil, quantia que a família dele não pode pagar.

Os amigos de Andersson até fizeram uma vaquinha na internet, mas a ação não teve surtiu efeito.