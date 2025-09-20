Estrutura de igreja desaba em São Luís, no Maranhão

Uma parte da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no bairro Cohab Anil II, em São Luís (MA), desabou na manhã deste sábado (20). O trecho que cedeu estava em reforma. No momento do acidente, não havia pessoas no interior do espaço.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os estragos provocados pelo desabamento. Veículos estacionados próximos à igreja foram atingidos pelos escombros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA), não houve registro de feridos. As causas do acidente ainda não foram confirmadas.