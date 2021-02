'Estou sendo espancada': Mulher pede socorro em bilhete na matrícula de filho

Uma mulher de 28 anos, que era agredida, ameaçada e vigiada, conseguiu ajuda de forma engenhosa, colocando um bilhete em meio aos documentos de matrícula do filho. A denúncia aconteceu na escola estadual Laura Dantas, localizada no Cepa (Centro Educacional de Pesquisa Aplicada), no bairro do Farol, em Maceió (AL). A polícia foi chamada e prendeu o suspeito.

O marido ficou na porta da escola enquanto a mulher aproveitou para entregar os documentos com o pedido de ajuda, em meio a documentos do filho do casal durante a matrícula.

A Polícia Militar foi acionada pela direção da escola, e o homem foi preso em flagrante por violência doméstica. O caso ocorreu por volta das 13h de terça-feira, 9.

O bilhete dizia: "Por favor, me ajude. Estou sendo espancada. Não posso falar. Estou com hematomas na perna e meu filho foi seriamente sofrido (sic) por psicológico. Ele me bateu com o facão. Me ajude, ele não me deixa falar, me ameaça toda hora. Não consigo mais ficar calada, eu me cansei. Não me ignore."

A vítima relatou que nos últimos dias havia sido espancada pelo companheiro, inclusive com uso de um facão, e que tudo ocorreu na presença do filho do casal, provocando trauma na criança. Ela era constantemente ameaçada para não procurar a polícia.