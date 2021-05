Estátua da Liberdade da Havan cai com fortes ventanias e assusta moradores ao pegar fogo

Uma ventania derrubou a réplica da Estátua da Liberdade, que fica na fachada das unidades da loja Havan, tombou, por volta das 6h45min desta segunda-feira (24), em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. O monumento caiu sobre um poste da rede de energia elétrica e os bombeiros foram chamados para controlar as chamas.

O zelador Iago Fraga varria a fachada do estabelecimento e testemunhou a cena, contou que ao levantar a cabeça em direção à Estrada do Mar, viu a estátua com 35 metros de altura cair sobre um poste de energia.

“Bah, eu me apavorei. Estava varrendo quando começou aquele barulho. Começou a quebrar os pés da estátua, pelas costas, e ela caiu de cara no chão. Foi um estrondo e logo começou a pegar fogo”, disse, em entrevista ao portal GZH.

A representação da deusa grega Libertas, moldada em fibra e com estrutura metálica, teve, onde seria o coração, atravessada por um cilindro de concreto, e saiu nas costas da representação, pouco abaixo da nuca. Um guindaste foi chamado ao local para remover a peça, porém, não conseguiu.

Os curiosos que passavam pelo local foram atraídos pela proporção do acidente.