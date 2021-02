Esposa que não sabia nadar tenta salvar marido e os dois somem em rio

Uma forte correnteza surpreendeu marido e mulher que tomavam banho no rio Perequê, em Cubatão (SP). Ambos desapareceram após a formação de uma cabeça d'água.

Segundo a sobrinha das vítimas, Daiane Aparecida Raimundo, os tios frequentavam o local da tragédia.

Os bombeiros realizavam buscas pelo casal nesta segunda-feira (22).

O desaparecimento de Jussara Xavier Raimundo e Florisvaldo Neto Xavier aconteceu na tarde de domingo (21), logo após uma cabeça d'água se formar no rio. Fortes chuvas atingiram a cidade, o que propicia esse tipo de fenômeno nos rios.

A sobrinha explica que o bebê estava com a cunhada de Florisvaldo, enquanto os tios estavam no rio. Daiane relata que Florisvaldo começou a se afogar, e a esposa tentou ajudá-lo, mas ela não sabia nadar, e acabou levada pela correnteza junto com o ele.

O casal mora em São Vicente, no litoral paulista, e, segundo Daiane, frequenta quase todos os fins de semana a cachoeira do Perequê.

No domingo, as vítimas estavam acompanhadas do filho de 2 anos e da cunhada de Florisvaldo. “Era rotina, sempre iam até lá. Eles ficam bem no começo, na parte rasa, onde não tem muita correnteza”, conta.

A cabeça d'água que provocou o desaparecimento do casal também deixou 16 pessoas ilhadas.