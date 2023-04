Erro do Nubank faz saldo ‘sumir’ do app e clientes reclamam na internet

Uma falha no sistema do Nubank fez com que vários clientes reclamassem nas redes sociais após o saldo do aplicativo sumir. De acordo com site Downdetector, que acusa problemas em canais digitais, mais de 500 notificações recentes estão relacionadas ao app do Nubank.

Segundo o G1, o aplicativo apresenta intermitência, em que a informação aparece e desaparece a depender da tentativa de login. Veja os comentários dos clientes:

Nubank afirma que o aplicativo passou por uma "instabilidade momentânea", o que fez com que parte dos clientes não conseguisse visualizar seus saldos. "A instabilidade foi resolvida e o aplicativo já está funcionando normalmente", disse em nota a instituição.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Fabiana Batista)