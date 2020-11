Engavetamento com três caminhões é registrado na BR; uma pessoa morreu

Um engavetamento entre três caminhões foi registado na noite da última quarta-feira (04) na BR-101, em Itajaí, Santa Catarina. O acidente deixou uma pessoa morta. A vítima, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é um motorista de 34 anos que dirigia um veículo pesado com placas de Aurora (SC). A identidade dele não foi revelada. Os outros dois motoristas envolvidos no engavetamento, de 48 e 72 anos, saíram ilesos do acidente.

OCORRÊNCIA

A PRF informou que o engavetamento ocorreu quando o motorista que acabou morrendo não conseguiu parar seu veículo em um congestionamento. Por conta da dificuldade, ele acabou batendo nos veículos que seguiam à frente. Uma interrupção no trânsito se iniciou a partir de então. O trecho chegou a ficar com 10 quilômetros de engarrafamento. O tráfego só melhorou quando o órgão federal organizou um desvio por um trajeto alternativo.

Para desafogar o trânsito, o tráfego de veículos foi desviado para um caminho alternativo. No outro sentido, apenas uma pista ficou bloqueada, mas que provocou seis quilômetros de lentidão, ainda conforme a concessionária.