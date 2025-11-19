Capa Jornal Amazônia
Enem 2025: gabarito da prova do segundo domingo (16) já está disponível; confira

A decisão ocorre após a suspeita de vazamento de três questões da prova aplicada no último domingo (16)

Laura Serejo*
fonte

Entre os municípios com a maior quantia de inscrições confirmadas, estão: Belém (1º), com 69.647, Ananindeua (2º), com 22.183 e Santarém (3º) com 17.974. (Foto: Divulgação)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) antecipou, nesta quarta-feira (19/11), a divulgação do gabarito oficial do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As respostas já estão disponíveis no site do Inep. A publicação estava inicialmente prevista para quinta-feira (20/11).

A decisão ocorre após a suspeita de vazamento de três questões da prova aplicada no último domingo (16). Os itens foram anulados e a Polícia Federal foi acionada para investigar o caso.

As suspeitas ganharam força depois que denúncias circularam nas redes sociais apontando que perguntas semelhantes às aplicadas teriam sido divulgadas previamente. Em nota, o Inep afirma que a medida busca resguardar a lisura e a validade do exame.

“Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova”, informou o instituto em nota divulgada no dia 18 de novembro.

O gabarito do primeiro dia de exame já havia sido liberado na semana passada. Com a antecipação desta quarta-feira, os candidatos têm acesso às respostas oficiais de todas as provas e podem fazer uma pré-análise do desempenho antes da divulgação dos resultados e de possíveis recursos.

Como acessar o gabarito do Enem 2025

Os gabaritos oficiais estão disponíveis no site do Inep
Na página inicial, o candidato deve acessar a seção “Enem”, “Gabaritos e Cadernos de Questões” e selecionar o Enem 2025.
Os arquivos podem ser baixados gratuitamente em PDF, separados por cor de prova e por dia de aplicação.

