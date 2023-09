Empresário manda matar o amante que ameaçava expor romance; ambos eram casados com mulheres

Um empresário, identificado como Claúdio Rodrigues de Oliveira, foi preso pela Polícia Civil por suspeita de mandar matar Yoran Guimarães, com quem tinha um relacionamento extraconjugal.

Segundo as investigações, Cláudio e Yoran eram casados com mulheres, mas tinham um relacionamento há um tempo. A motivação do crime, que ainda está sendo investigada, seria porque a vítima estava ameaçando expor o romance caso não recebesse dinheiro e Cláudio não queria que soubessem de sua atração por homens.

O crime ocorreu no último dia 11, no bairro do Rio do Ouro, em Niterói. Segundo as investigações, Yoran teria sido atraído por Cláudio para um ponto de ônibus com a promessa de um emprego de caseiro.

O homem contratado para matá-lo estava a cerca de uma hora no local, aguardando e observando o movimento. Após a chegada de Yoran, o criminoso atirou na cabeça da vítima.

“Foi um local detalhadamente planejado para a execução. A vítima se colocou cerca de 2 metros abaixo do nível da rua, bastante encoberto”, descreveu o delegado Leonardo Borges, responsável pelo caso.

O atirador fugiu do local com o celular de Yoran. Após isso, ele bloqueou uma rede social da vítima, o que os agentes alegam ter sido para dificultar as investigações.

A polícia chegou à esta conclusão com a ajuda da esposa de Yoran, que continha prints de conversas entre os amantes.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com