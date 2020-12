VÍDEO: Empresário humilha manobrista: 'O que você ganha no mês, eu gasto em 1 dia'

Uma cena registrada num bar de um bairro classe alta de Campinas, interior de São Paulo, viralizou nas redes esta semana. O caso ocorreu no último sábado (28), mas só agora as imagens da discussão ganharam a internet. No vídeo, o empresário identificado como Tiago Zouain Gonçalves, de 40 anos, ofende e ameaça de morte um manobrista do estabelecimento que o advertira após ter estacionado em local proibido. A vítima, Jailton Silva do Nascimento, de 30 anos, contou que o empresário já chegou ao bar alterado e ficou transtornado depois de ter sido orientado pelo profissional a colocar o carro em outro lugar.

"Apenas perguntei a ele se podia tirar o veículo da vaga que ele ocupou, e expliquei que era um local irregular e que poderia causar uma multa, algo do tipo. Ele se alterou e começou a me xingar", contou Jailton. Nas cenas que se seguiram, registradas por uma testemunha, Tiago passa a dirigir xingamentos e faz o sinal de arma com a mão algumas vezes em direção ao manobrista, que permanece sentado.

Em determinado momento o empresário chega a dizer: "Dá a chave do carro aqui, vou pegar meu cano [arma] lá. Vou dar um tiro na cabeça desse m... aqui. Seu m.... Vai ver o tamanho do buraco que sai atrás da sua cabeça, seu b.... (...) Você é um m.... O que você ganha em um mês, eu gasto em um dia".

O gerente do estabelecimento interveio e conduziu Tiago para dentro do bar, segundo ele numa tentativa de apaziguar a situação. Acionada, a Polícia Militar foi ao local e fez uma revista no interior do veículo, mas não encontrou nenhuma arma. O empresário deixou o bar levado pelo pai e por um advogado. Já o manobrista foi orientado a registrar o boletim de ocorrência, feito na terça-feira (1º), como injúria e ameaça.

Na Delegacia, Jailton declarou que, embora tivesse tentado manter a calma durante o episódio, chegou a ficar apavorado com medo de que o empresário tivesse de fato uma arma no veículo e pudesse usá-la. "Ele estava visivelmente embriagado. Eu fiquei em choque com tudo aquilo. Nunca tinha me acontecido na vida. Só tive sangue frio de ficar ouvindo tudo, sem perder a razão", relatou.

Em nota, o bar Seo Rosa repudiou a conduta de Tiago Zouain Gonçalves e destacou a maneira com que o manobrista lidou com a situação — com serenidade e sem se alterar. Também afirmou que está prestando todo o apoio ao funcionário, que pertence a uma empresa terceirizada.