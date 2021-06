Empresário assassina a ex-esposa à luz do dia e em via movimentada

Um feminicídio cometido em plena luz do dia chocou quem passava por uma uma via movimentada da cidade de Teresina (PI) no último sábado (12), Dia dos Namorados. O empresário Wagner Dias Freitas, de 52 anos, arquitetou e consolidou o plano de tirar a vida da ex-esposa, Ana Valeska Araújo, 47, por não aceitar o fim do relacionamento. O crime aconteceu em frente a um supermercado e foi testemunhado por pessoas que passavam pelo local, como noticiou o portal Pragmatismo Político.

Informações levantadas pela polícia mostram que essa era uma tragédia anunciada. O acusado vinha perseguindo a ex-mulher há meses, ao ponto dela ter chegado a pedir ajuda de familiares para contê-lo. Valeska tinha medida protetiva expedida contra Wagner e boletins de ocorrência registrados na polícia, o que não o impediu de atentar contra a vida dela. Três desses boletins foram encontrados na bolsa dela pela polícia científica.

O empresário de 52 anos não aceitava o fim do relacionamento e estava perseguindo a ex-mulher há meses (Reprodução redes sociais)

Câmeras do circuito de segurança de estabelecimentos próximos registraram desde o momento em que Wagner chegou ao local do crime, pouco depois das 14h, e estacionou seu carro ao lado do veículo da ex-esposa. Dois minutos depois, Ana saiu de um supermercado acompanhada por um rapaz.

Nesse momento, ele sai do carro com o revólver em punho e parte em direção à Ana, que tenta retornar para o interior do estabelecimento em busca de um local seguro. Mas ele a segura e atira contra ela. Em seguida, vira-se de costas e atira contra si mesmo. Ambos tiveram morte imediata. O ex-casal tinha dois filhos.

“Conversamos com familiares que estavam no local, muito abalados e revoltados em razão do assassinato. Alguns colegas de trabalho que também estiveram lá disseram que ela estava pedindo auxílio às pessoas que prestam serviço de segurança no local em que trabalhava, então e