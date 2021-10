Empresária dá tapas em cantora negra e é indiciada por injúria racial; veja

Uma empresária foi indiciada por injúria racial e vias de fato após agredir uma cantora que se apresentava em um restaurante. Imagens registradas por câmeras do circuito interno do estabelecimento flagraram o momento em que a empresária Valkiria Tavares de Moraes Cardoso, 59 anos, dá dois tapas no braço de Andresa Sousa Alves, 34, enquanto a artista se apresentava no local. As informações são do portal Metrópoles.

O caso ocorreu na noite do último dia 19, no bairro Asa Sul, em Brasília e segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), os tapas ocorreram no momento em que Valkiria teria dito: “Essa negra não sabe cantar”. O inquérito foi remetido ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). Caso a denúncia seja oferecida e acolhida pelo Judiciário, a empresária responderá criminalmente.

As imagens flagram a mulher bebendo e apontando o dedo para a cantora. Exaltada, Valkiria se aproxima do palco e bate palmas para Andresa. Testemunhas garantem que o ato foi uma forma de debochar da artista. Veja:

Por meio de nota, o Vasto Restaurante, local onde aconteceu a agressão, lamentou o episódio.

Entenda o caso

Ainda de acordo com testemunhas ouvidas pela PCDF, três mulheres se aproximaram do palco, entre elas, a empresária, para pedir uma música. Após Andresa entoar a canção solicitada, Valkiria teria iniciado os insultos, alegando que a profissional não sabia cantar.

De acordo com o boletim de ocorrência, para evitar conflitos, a artista disse que aprenderia a canção corretamente em outra oportunidade. A cliente, no entanto, a agrediu Andresa com dois tapas no braço, que seguiu ouvindo as provocações.

Em dado momento, segundo os depoimentos, a autora teria gritado no restaurante: “Essa negra não sabe cantar; vai aprender a cantar, negra”.

O outro lado

Nesta quinta-feira (28/10), o Metrópoles entrou em contato Valkiria. Ela disse que só se pronunciaria novamente sobre o caso judicialmente, no âmbito do processo. O advogado da indiciada, também foi procurado pela reportagem, que reenviou uma nota se posicionando sobre o tema. Eles negam que a empresária tenha cometido qualquer ato de racismo e de intolerância.

“Repudiamos, de forma veemente, qualquer ato de racismo e de intolerância. Reconheço que agi de forma imprópria e desagradável naquele momento. No entanto, jamais pratiquei qualquer tipo de ofensa de cunho racista em relação à cantora Andresa. Nós confiamos na Justiça e no trabalho da polícia do Distrito Federal e temos certeza de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos”, diz o texto.