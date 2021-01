Em acidente, mulher tem couro cabeludo arrancado

Uma mulher, identificada como Benedita da Silva, de 60 anos, teve o couro cabeludo arrancado durante um acidente entre dois caminhões e um carro de passeio na DF-150, na região da Fercal. A colisão aconteceu na última quarta-feira (27) e deixou quatro vítimas, sendo a mais grave a de escalpelamento frontal de crânio, que precisou ser internada.

Um dos veículos envolvidos é um caminhão, de cor branca, conduzido por Fabiano Alvino Varelo, que não se feriu. O veículo estava carregado com sacos de cimento. Já o motorista de um outro caminhão, identificado como Milton Pereira de Souza, foi atendido e transportado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) com edema e escoriações na face e nos braços. Ele estava consciente, orientado e estável. A vítima transportava areia.

Outro homem, identificado como Ismael Cardoso de Sousa Silva conduzia um Fiat Sena e não se feriu. No entanto, Benedita, que estava como passageira, sofreu os danos mais graves e foi transportada ao Hospital Regional de Sobradinho com sinais de traumatismo craniano, escalpelamento frontal de crânio e fratura de membro superior direito. Ela estava consciente, desorientada e instável. Uma outra mulher, Edna Alves Dias, de 44 anos, também estava no carro e foi atendida e transportada ao hospital com suspeita de traumatismo, laceração do braço e incisão no crânio. A quarta ocupante do Fiat Sena, Juscelina da Costa Sousa, foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.

(CBMDF / Divulgação)

DINÂMICA DO ACIDENTE

Segundo informações, o acidente aconteceu depois que o caminhão carregado com areia bateu no Fiat Siena e, em seguida, se chocou contra o caminhão carregado com cimento. Depois o veículo tombou na via. Há comentários de que o carro estava fazendo transporte clandestino. A informação será apurada pela 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), responsável pelo caso.