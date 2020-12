Eleitores que não votaram justificam ausência de forma inusitada

Os eleitores que não votaram nas eleições municipais de 2020 podem justificar sua ausência usando o aplicativo e-Título. Eles precisam incluir um documento que comprove sua justificativa. Mas parece que nem todo mundo está anexando a prova mais adequada.

Segundo o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), nos 60 dias seguintes ao dia da votação, o eleitor faltante por qualquer motivo poderá justificar a ausência nos cartórios eleitorais, no Sistema Justifica (https://justifica.tse.jus.br) e pelo aplicativo e-Título.

A justificativa pode se dar apresentando um comprovante, com atestado médico ou bilhete de viagem. Mas os internautas estão relatando coisas bem diferentes que usaram para justificar sua falta.

Eu estou aqui recebendo as justificativas de ausência às urnas que o pessoal manda pela internet. O sistema tem um campo pra escrever e exige tbm um documento de comprovação, que pode ser imagem ou PDF. Surgem umas coisas inusitadas, principalmente no documento de comprovação.

Um deles alegou estar na zona rural durante o período de eleição e para comprovar mandou a foto de um trator.

Já um casal não conseguiu chegar a tempo e para comprovar que estava longe mandou a foto de uma nota de almoço em um restaurante de estrada.

Dei plantão no dia da eleição em uma cidade distante, meu namorado teve que ir dirigindo pq nunca peguei estrada. Na hora de comprovar a gente só tinha uma nota do almoço escrita a mão do único restaurante aberto na cidade no dia e estamos aguardando 😂😂😂 fora isso só selfie