Durante live, jovem maltrata e enforca cachorro por ordem de organização criminosa

Um adolescente foi apreendido em Goiânia após fazer uma live maltratanto e enforcando um cachorro, no último sábado (24). Segundo informações da Polícia Civil da região, o jovem faz parte de uma organização criminosa que manipula menores de idade para que pratiquem crimes de ódio e mortes ordenados por líderes em um sistema de hierarquia.

No vídeo, é possível ouvir o momento em que o líder da organização dá comandos para o jovem sobre como maltratar o cachorro. Outro menor também aparece nas imagens e ambos foram conduzidos para a delegacia.

O animal foi resgatado com vida e passa bem.

Segundo o delegado responsável pela apuração do caso, Guilherme Carvalho, o esquema criminoso do grupo envolvia uma escalada de violência. “Esses grupos possuem uma pirâmide de autoridade. Existe o líder desse grupo e conforme você vai cumprindo algumas tarefas você vai ascendendo no grupo. Vai tudo quanto é tipo de tarefa criminosa, desde os maus-tratos a animais até coisas mais pesadas”, disse o delegado ao portal G1.

De acordo com o investigador, os adolescentes foram levados a um abrigo para menores e o Conselho Tutelar também foi acionado. O jovem deve responder por ato infracional análogo ao crime de maus-tratos contra animais.

“Como a situação não estava em flagrante, a gente colheu o depoimento e como eles estavam sem os responsáveis, foram colocados à disposição do Conselho Tutelar e levados a um abrigo. Não chega a ser uma internação, vão ficar no abrigo até que um responsável possa tirar eles de lá”, afirmou o delegado.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com