Droga apreendida em avião de igreja evangélica é avaliada em mais de R$ 4 milhões

O avião encontrado no último sábado (27) com drogas, em um hangar particular no Aeroporto de Belém, e que pertence à Igreja do Evangelho Quadrangular do Pará, liderada pelo tio da senadora Damares Alves (Republicanos - DF), o ex-deputado federal e pastor Josué Bengtson, foi avaliado em mais de R$ 4 milhões. A informação foi confirmada por uma investigação da Polícia Federal.

Na ocasião, foram localizados dentro da aeronave cerca de 290kg de skunk, um tipo mais concentrado de maconha. Segundo informou a PF, o material ocupava quase todo o espaço interno do avião, exceto os assentos destinados ao piloto e um passageiro.

De acordo com as informações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a aeronave foi comprada pelos donos atuais, ou seja, a Igreja Quadrangular, em junho de 2020. Em entrevista ao O Globo, Paulo Bengtson, filho de Josué e ex-deputado federal, informou que o avião era usado para serviços aéreos privados, como transportar pastores pelo Pará e levar pessoas doentes em caso de necessidade. Quando foi apreendida na operação tinha a documentação regularizada.

A igreja disse ter recebido “com surpresa” a notícia do envolvimento da aeronave “com uma carga não autorizada”. "Ao tomar conhecimento, imediatamente, a Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Pará acionou a Polícia Federal, que efetuou a prisão de uma pessoa e apreendeu a carga", informou o grupo religioso

Damares Alves confirmou a versão da igreja e disse, em texto enviado à uma jornalista do O Globo, que soube da operação por meio da imprensa na última segunda-feira (30). A senadora disse que a “carga suspeita” foi denunciada pelos próprios líderes.