Locutor de propaganda volante anuncia a própria morte em carro-som

Um homem chamado João Geraldo Roveri virou noticia na cidade de Mirandópolis, no interior de São Paulo, após anunciar a própria morte em um carro-som. Ele era uma figura muito conhecida na região por ser proprietário de um veículo usado para fazer anúncios de propagandas por toda a cidade.

JG do carro de som, como era conhecido, tinha 65 anos e deixou a mensagem anunciando o próprio falecimento muito tempo antes de morrer. O áudio foi gravado em 2015 e enviado a diversos amigos pelo próprio João. Bem humorado, ele fazia o convite ao seu velório no texto e ainda pedia que as pessoas levassem bebidas e quitutes:

“Atenção, comunicamos nota de falecimento. Faleceu, nesta cidade, esse que vos fala. Aguardo a sua presença no velório municipal para os nossos últimos contatos. Favor, levar drinques e quitutes. E, atenção, caso não possa ir, venho lhe buscar”, diz no áudio. Confira:

Querido por todos, a voz de JG era conhecida na área por ele já ter feito parte de uma banda, ter sido dono de uma rádio e ainda por ser contratado pelas agências funerárias para fazer notas de falecimento com o carro de som.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)