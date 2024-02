Dia do Repórter: data celebra a importância da profissão no cotidiano das pessoas

Faça chuva ou faça sol, nas ruas ou em uma redação de jornal, o repórter sempre estará disposto a levar a notícia para a sociedade. Esse cargo é exercido por profissionais da comunicação, sobretudo jornalistas profissionais, responsáveis por apurar e intermediar os fatos à sociedade pelos canais de comunicação, como televisão, rádio e, com o avanço da tecnologia, pela internet.

Nesta sexta-feira, 16 de fevereiro, celebramos o Dia Nacional do Repórter. A data marca a importância dos repórteres para o cotidiano das pessoas, que não medem esforços para mostrar como um buraco em uma rua dificulta a mobilidade da população até uma cobertura política importante, como as eleições.

A jornalista Caroline Nogueira, de 26 anos, possui várias experiências como repórter e conta que a profissão permite dar voz às pessoas pouco vistas pela sociedade. "Essa profissão tem a graça de poder lidar diariamente com diversos contextos e realidades e mostrar para as pessoas outros olhares sobre a vida e sobre a sociedade", diz a profissional.

Jornalista Caroline Nogueira conta sua experiência como repórter e como a profissão é importante para a sociedade (Foto/Arquivo pessoal)

Ela conta que ficou nervosa em suas primeiras experiências como repórter, mas que, após um tempo, soube gerir melhor o trabalho com ajuda da autoconfiança. "No começo eu sentia muita vergonha de me aproximar das pessoas por conta das reações, mas com tempo a gente vai encontrando formas de abordagem para cada situação. O importante nessas horas é se manter sério e tentar passar uma confiança para a pessoa conseguir falar o que é necessário para o material no final das contas" afirmou Caroline.

Por encontrar as mais diversas pessoas nas ruas, em algum momento o repórter passará por uma situação inusitada e engraçada. Neste sentido, Caroline conta que se tornou várias vezes uma espécie de "confidente temporária" em entrevistas que poderiam ser mais rápidas.

"A [situação inusitada] mais engraçada foi a que abordei uma senhora para falar sobre uma política pública que estava sendo lançada em tal ação e ela começou a contar praticamente toda a sua vida até chegar naquele dia para dar um contexto de como aquilo estava lhe afetando", contou a jornalista.

Apesar de gastar um pouco mais de tempo, Caroline pontua que tratar essas situações com leveza é fundamental. "Passei por essas situações de virar uma 'confidente temporária' porque algumas pessoas querem apenas desabafar, sabe? Mas com um pouco de delicadeza e respeito deu para levar a situação de uma forma amena para no final dar tudo certo", finaliza Caroline