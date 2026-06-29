Defesa Civil alerta para chances de inundações no norte do RS

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou, nesta segunda-feira (29), alertas para riscos de inundações no norte do estado, principalmente nos próximos dois dias. Entre os municípios em alerta, segundo previsão para esta semana, estão Erechim, Frederico Westphalen e Sarandi.

São esperadas chuvas “intensas e volumosas”, de acordo com o órgão. Estão previstos volumes que variam entre 70 e 100 milímetros (mm), podendo superar os 130 mm no noroeste e norte.

Tempestades

Além disso, foram previstas tempestades “com risco de queda de granizo isolado que pode ser grande e rajadas de vento intensas de até 90 km/h entre a tarde de terça-feira (30/6) e a noite de quarta-feira (1/7)”, apontou o informe da Defesa Civil.

O governo local, diante da previsão, informou que mobilizou equipes e recursos da Defesa Civil estadual para atuar de forma preventiva.

Segundo o coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira, a operação vai contar com duas equipes técnicas do Departamento de Gestão de Desastres, um caminhão-pipa e um caminhão de logística humanitária com cestas básicas, kits de higiene e limpeza, cobertores, colchões e geradores de energia para ações suplementares.

“Quando as previsões indicam risco, nossa prioridade é estar no local antes que a situação se agrave. Isso permite oferecer apoio mais rápido às comunidades e fortalecer a capacidade de resposta dos municípios”, destacou o oficial.

A iniciativa integra ações de monitoramento, planejamento, logística e atuação coordenada entre estado e municípios para "proteger vidas e reduzir os impactos de eventos climáticos extremos".