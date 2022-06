Defensoria Pública de SP cria cota para transexuais em concursos públicos

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo vai reservar vagas de concurso público para pessoas transexuais. Pela medida, que é inédita no órgão, haverá a reserva de 2% das vagas para o cargo de defensor público a esse público. As informações são do portal Metrópoles.

A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado. Além disso, nos concursos da Defensoria Pública de São Paulo, 30% das vagas serão destinadas para pessoas negras ou indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

