Damares Alves testa positivo para covid-19

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, teve diagnóstico para covid-19 confirmado na última quarta-feira (12). Em nota, a assessoria de imprensa da ministra informou que Damares apresenta “sintomas leves” e que está cumprindo isolamento em casa, em Brasília.

Mais da metade do primeiro escalão do governo Bolsonaro contraiu o vírus. As informações são do portal Último Segundo.

Damares já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus. De férias de suas funções à frente da pasta, a ministra tinha previsão de retorno ao trabalho na próxima semana. Mas, diante do diagnóstico, ela vai aguardar o teste negativo para voltar às atividades do ministério.