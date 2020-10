CRM decide investigar médico que assina atestados para que pessoas não usem máscara

O nutrólogo e ginecologista Sérgio Marcussi, de Belo Horizonte, avisou nas redes sociais que fornece atestados médicos isentando as pessoas de usar máscara. Agora, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG) informou nesta quarta-feira, 28, que está apurando o caso.

O médico tenta embasar os atestados na Lei Federal 14.019, que diz que estão dispensadas do uso de máscara pessoas com alguns tipos de transtorno e deficiência "e quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção facial".

O médico afirma que está embasado na lei. Mas excluiu as contas nas duas redes sociais que usou para divulgar o serviço.

Na rede social, Sérgio Marcussi havia postado a quantidade de atestados assinados em um dia: 20, segundo ele. Uma pessoa escreveu que estava interessada em conseguir um. E ele respondeu: "Vai lá na clínica".

Em um vídeo, após a repercussão, o médico nega a distribuição ou venda de atestados. Mas, segundo ele, se o paciente disser que tem sintomas como dor de cabeça, acne ou crises de pânico e que isso tem relação com o uso da máscara, não cabe a ele como médico discutir a sensação do paciente.

CRM-MG

O CRM-MG disse que soube do caso pela imprensa e que "iniciará os procedimentos regulamentares necessários à apuração dos fatos, em conformidade com o Código de Processo Ético Profissional (CPEP)". Os procedimentos correm sob sigilo.

O CRM-MG reforçou as orientações das autoridades sanitárias são pelo uso de máscaras, higienização constante das mãos, evitar tocar a face e distanciamento social.

O médico infectologista Estêvão Urbano, membro do comitê de enfrentamento à covid-19 de Belo Horizonte, defendeu o uso de máscara:

"A máscara ainda é de fundamental importância para reduzir as chances de transmissão da Covid-19 e deverá ser usada 100% do tempo, cobrindo completamente o nariz e a boca todas as vezes que o indivíduo sair da sua casa, for à rua e entrar em aglomerados", disse Urbano.