Criminosos fuzilam carro de ex-policial militar no meio da rua

Um grupo de homens armados dispararam mais de 20 vezes contra um carro blindado com quatro pessoas dentro, na manhã deste sábado (30), na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Os atiradores usavam fuzis. Eles fugiram após o crime em direção ao Recreio dos Bandeirantes.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, também na Barra da Tijuca. A Polícia Civil informou que não houve mortos. Entre as vítimas estão o ex-PM Adriano Maciel de Souza, que seria um contraventor, e o seu segurança pessoal.

As equipes da 16ª DP (Barra da Tijuca) e da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) estiveram no local do crime após serem acionadas.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.