Criminosos colocam rojão em boca de cachorro e o explodem; animal está gravemente ferido

Uma cachorra, conhecida como Rebeca, ficou gravemente ferida após criminosos explodirem um rojão em sua boca na noite de virada de ano, dia 31. A bomba teria sido posta de propósito na cachorrinha, que ficou com uma grande lesão após o material ter sido detonado. O caso aconteceu em Curitiba e está sendo investigado.

Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) confirmaram a violência. De acordo com eles, o animal foi encontrado sangrando debaixo de um carro. Ele foi encaminhado a uma clínica em estado grave com parte da língua e mandíbula dilacerados. Os veterinários trataram inicialmente do choque - pelo sangue perdido e acharam barbantes na boca da cachorra, o que levou a suspeita de que o artefato foi preso para explodir.

A cachorrinha ficou internada e a ONG Força Animal, que acompanha o caso, pede ajuda para a manutenção do tratamento para recuperação dela.