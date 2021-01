Crianças são flagradas com mãos e pés amarrados em abrigo

Uma mãe denuncia que seus dois filhos foram flagrados amarrados em um abrigo municipal de Ituverava, no interior de São Paulo. As crianças de 10 e 6 anos teriam sido punidas após uma briga. Mais de 10 meninos e meninas são atendidos no local.

Nas imagens, é possível ver um deles sentado no chão com as mãos para trás amarradas, assim como os pés.

De acordo com a mãe das crianças, que não quer ser identificada, houve uma discussão entre um de seus filhos e uma menina. O irmão maior teria entrado na desavença. "Meu filho mais velho estava tentando ajudar. Aí veio a ordem de fazer aquilo e eu sei quem foi", revela.

As crianças foram levadas para o abrigo, após a mãe perder a guarda dos filhos. O menino de 10 anos ficou violento após ter sofrido um abuso sexual de um homem que era conhecido da família: "Peço justiça. Só quero meus filhos de volta".

Os dois garotos torturados foram levados para outra instituição em São Joaquim da Barra.

O Conselho Tutelar de Ituverava registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil vai investigar os maus-tratos às crianças e ouvir os funcionários do abrigo.