Crianças gravam vídeo pedindo bicicleta roubada de volta; assista

Os irmãos Maria Clara, de 8 anos, e Mateus Roger, de 4 anos, gravaram um pedido emocionado para que o ladrão que levou a bicicleta da menina, na última sexta-feira (23), devolva o objeto. O vídeo foi gravado pela mãe dos dois, Alciene Oliveira, 39, e viralizou nas redes sociais. A família é de Rio Branco, no Acre, mas não teve a bicicleta devolvida.

"Se vocês verem minha bicicleta, vocês dizem, tá? Porque eu quero ela de volta", pediu a menina, que depois caiu no choro. O irmão completou: "Quem pegou a bicicleta da minha irmã, é da Maria Clara, é pra trazer porque roubaram a gente. Porque eu chorei mais a minha irmã. Nós íamos pra igreja toda noite".

Alciene explica que a bicicleta foi levada quando a família foi à noite para a igreja e esqueceu de guardar o objeto. Os irmãos só sentiram deram a falta da bicicleta no dia seguinte. Foi quando o menino, vendo o choro da irmã, pediu para a mãe gravar o apelo.

"As crianças ficaram muito tristes e choraram muito. Fiz a gravação porque poderiam ter visto alguém vendendo uma bicicleta de criança ou até mesmo devolver, só que eu acho isso meio impossível", disse a mãe. Ela conta que não registrou boletim de ocorrência.

"Eu postei o vídeo no meu status do WhatsApp só para família e amigos verem. Nunca pensei que ia repercutir tanto. Fiz mais para agradar meu filho e fazer ele se acalmar no momento, pois estava chorando por causa da irmã", relatou.

A bicicleta foi um presente da vizinha para Maria Clara, em comemoração ao Dia das Crianças. A mãe disse que a filha ficou muito triste com o ocorrido: "Infelizmente eu não tenho como comprar outra, no momento, cuido de três, vivo com auxílio do Bolsa Família e pago aluguel".