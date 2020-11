Crianças apresentam diarreia e vômito após 12 dias de apagão

Após 12 dias sem energia no estado do Amapá, o Pronto-Atendimento Infantil (PAI) registrou uma alta no números de casos com crianças apresentado um quadro de irritações gastrointestinais com diarreia e vômito.

O consumo de água imprópria e alimentos mal refrigerados são uma das causas. Os médicos pedem para que a população ferva a água ou use duas gotas da solução de hipoclorito de sódio para cada 1 litro de água (esperar 30 minutos antes de consumir).