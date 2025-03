Criança de 7 anos morre após ser atingida por pilastra de balanço em condomínio

Uma criança de 7 anos, identificada como Maria Luísa Oldembergas, morreu após a pilastra de um balanço cair em cima dela. O caso ocorreu na última terça-feira (4), no condomínio Puerto Madero, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Imagens de câmeras de segurança do local registraram o momento do acidente. No vídeo é possível ver Maria Luísa brincando em um balanço do condomínio quando uma das pilastras do brinquedo caiu sobre ela. Um funcionário relatou que, após ouvir um barulho muito alto, encontrou a criança embaixo da pilastra e com graves ferimentos na cabeça e no braço.

Os bombeiros chegaram no local e encontraram a vítima consciente, porém, durante o atendimento, Maria Luísa sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos. A 42ª DP (Recreio) investiga o caso.

O delegado responsável pela ocorrência, Alan Luxardo, afirmou que aguarda um laudo pericial para verificar se a pilastra caiu devido a um erro de projeto, execução ou manutenção. "Qualquer um que tenha errado vai ser indiciado e responsabilizado pelo crime de homicídio culposo. Com base nisso, vai ser analisado o laudo pericial com prova testemunhal para poder atribuir a responsabilidade de quem errou em sua conduta".

Moradores relataram que as obras no parque utilizado pelas crianças foram feitas recentemente, sem consulta a engenheiros e bombeiros.

"Não foi aprovada em assembleia essa obra. E aí, o síndico levantou dois dormentes de madeira maciça e colocou ganchos e uma rede pras pessoas se balançarem, na área de brinquedo, na área kids. Uma criança deitou na rede para se balançar, para brincar, e como os dormentes não estavam muito fixados, não estavam bem presos, o dormente caiu em cima da cabecinha dela", disse um morador.

