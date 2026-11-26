Crânio de menina furtado em cemitério seria usado em rituais, diz suspeito

Crânio estava dentro de um saco preto e foi recuperado pela polícia

Uma das linhas de investigação busca esclarecer se o furto foi planejado ou cometido por iniciativa do suspeito ( Foto: Divulgação/Polícia Civil MG )

O crânio de uma menina de 5 anos, retirado de uma sepultura no Cemitério Municipal de Perdões, em Minas Gerais, foi recuperado pelas forças de segurança. Um dos suspeitos de envolvimento no crime afirmou à polícia que pretendia utilizar os restos mortais em supostos rituais ocultistas.

A Polícia Civil investiga se o furto foi encomendado e quem receberia o material. Três homens foram conduzidos à delegacia durante as diligências. Dois são apontados como participantes diretos da retirada do crânio, enquanto o terceiro seria um possível destinatário.

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Crânio foi encontrado em saco preto

Os restos mortais foram localizados na noite de 24 para 25 de novembro, em uma área próxima a um dos pontos onde a polícia já havia realizado buscas. O crânio estava dentro de um saco preto.

Segundo a Polícia Militar, um dos investigados indicou o local onde o material foi deixado e informou que outra pessoa iria buscá-lo. Durante o interrogatório, porém, negou ter feito isso.

O material foi encaminhado para perícia. A Polícia Civil também solicitou à Justiça a prisão preventiva de um dos suspeitos.

Polícia investiga possível encomenda

Uma das linhas de investigação busca esclarecer se o furto foi planejado ou cometido por iniciativa do suspeito. Ele alegou que não sabia que a sepultura pertencia a uma criança.

Os envolvidos podem responder por subtração de restos mortais, violação de sepultura e dano qualificado ao patrimônio público. A polícia continua apurando a possível participação de outras pessoas.

Relembre o caso

O furto foi descoberto em 22 de novembro, quando funcionários do Cemitério Municipal de Perdões identificaram violações em duas sepulturas. Durante a vistoria, constataram que o túmulo de Ketlyn Vitória, de 5 anos, havia sido violado e que o crânio da menina tinha desaparecido.