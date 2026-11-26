Médico é preso suspeito de agredir, raspar a cabeça da noiva e fazê-la comer o próprio cabelo

Diogo André Ribeiro Gomes, de 40 anos, foi detido em Minas Gerais. A vítima foi resgatada com lesões no Espírito Santo

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O médico Diogo André Ribeiro Gomes, de 40 anos, foi preso na noite dessa quarta-feira, 25, em Naque, no interior de Minas Gerais. Ele é suspeito de sequestrar, agredir e manter a noiva em cárcere privado no Espírito Santo.

Diogo tinha um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça capixaba. Ele foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A ação resultou de um trabalho integrado entre as forças de segurança dos dois estados.

A vítima foi resgatada, na última terça-feira, 24, pela Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) com diversas lesões no corpo após uma denúncia de violência doméstica. O médico já havia fugido.

Na casa, os militares encontraram móveis revirados e janelas fechadas. A mulher relatou que foi agredida e obrigada a raspar, queimar e comer o próprio cabelo.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) afirmou que as investigações apontaram que a vítima foi submetida a uma sequência de agressões físicas e ameaças, além de ser mantida em privação de liberdade.