Flanelinha é preso por suspeita de extorquir turistas em Belém

De acordo com as autoridades, visitantes denunciaram aos agentes da Ordem Pública cobranças e valores considerados exorbitantes e pressão para o pagamento pelo estacionamento em vagas públicas no entorno do Terminal Hidroviário Ruy Barata

A imagem em destaque mostra agentes da Ordem Pública na Delegacia de Proteção ao Turista (DPT), após a prisão do suspeito. ( Foto: Foto: Divulgação | Agência Belém )

Um flanelinha foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (25/11) por suspeita de extorquir turistas no entorno do Terminal Hidroviário Ruy Barata, no bairro da Condor, em Belém. De acordo com as autoridades, visitantes denunciaram aos agentes da Ordem Pública cobranças e valores considerados exorbitantes e pressão para o pagamento pelo estacionamento em vagas públicas.

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Após receber as denúncias, uma guarnição do Grupamento de Ordem Pública foi acionada e realizou a abordagem do suspeito. Ele foi conduzido à Delegacia de Proteção ao Turista (DPT), onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

Durante a abordagem, os agentes apreenderam uma lista contendo várias numerações de placas de veículos e valores relacionados a pagamentos. O material foi encaminhado para análise e poderá auxiliar na apuração das denúncias.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Vaga segura

A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel) mantém a operação “Vaga Segura”, que é realizada por meio do programa “Belém em Ordem”, e tem como objetivo combater a ocupação irregular e a privatização de vagas públicas por flanelinhas, além de reprimir práticas criminosas, como extorsão e cobranças abusivas a motoristas.

O secretário executivo de Ordem Pública e Defesa Civil, Vitor Magalhães, destaca a importância das ações de fiscalização e da participação da população por meio de denúncias.

“Não vamos permitir que espaços públicos sejam apropriados de forma irregular, muito menos que moradores e turistas sejam constrangidos ou extorquidos para estacionar seus veículos. A operação “Vaga Segura” atua justamente para coibir essas práticas, garantir o direito da população de utilizar as vagas públicas e reforçar a segurança de quem circula por Belém.”