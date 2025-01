Paraenses podem estar entre as novas vítimas de desabamento da ponte entre Maranhão e Tocantins

O número de mortos após a queda da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga Maranhão ao Tocantins, subiu para 12. Conforme informações divulgadas pela Marinha do Brasil, três corpos foram localizados. Cinco pessoas seguem desaparecidas.

Em nota, a Marinha afirmou que dois dos três corpos foram localizados em um carro, modelo Voyager, e o outro na cabine de um caminhão que despencou com o desabamento.

“A força-tarefa de busca e resgate às vítimas do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira retirou um veículo Voyager branco do rio Tocantins, com o emprego de mergulhadores e dispositivos de reflutuação. No veículo, havia um corpo previamente localizado e outro corpo, até então, desaparecido”, anunciou a Marinha.



A suspeita é de que as vítimas encontradas dentro do carro sejam a enfermeira paraense Cássia de Sousa Tavares, de 34 anos, e a filha Cecilia Tavares. Conforme as informações, as vítimas foram encontradas por mergulhadores dentro do carro em que a família viajava no momento da queda. Além das duas, o marido de Cássia, Jairo Silva Rodrigues, de 36 anos, também estava no veículo no momento do acidente, mas foi resgatado com vida.

Inicialmente, as equipes de resgate enfrentaram dificuldades para retirar o corpo da terceira vítima do rio, mas, na manhã desta quarta-feira (1º), a Marinha confirmou que o resgate.

"A Marinha do Brasil (MB) informa que, às 11h50 desta quarta-feira (01), a Força-Tarefa de busca e resgate às vítimas do desabamento da Ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira resgatou o corpo que havia sido identificado na cabine de um caminhão. Assim, dentre os 17 desaparecidos iniciais, estão confirmados 12 óbitos. O total de desaparecidos é de cinco pessoas. A Marinha se solidariza com os familiares e amigos das vítimas", afirmou a nota.

O desabamento da ponte ocorreu no último dia 22 de dezembro. Conforme as informações, a queda ocorreu, pois o vão central da ponte cedeu. O Governo Federal ainda investiga o que causou o colapso.

Por conta da localização, a operação tem enfrentado algumas dificuldades para retirar os veículos do rio. Inicialmente, 17 pessoas estavam desaparecidas. As equipes de resgate já conseguiram localizar 12 corpos.