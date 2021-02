No início da manhã deste domingo (21), um corpo foi encontrado decapitado próximo a uma feira em Manaus (AM). Populares encontraram a cabeça jogada na rua a alguns metros do corpo.

O cadáver estava enrolado em um tecido de rede. A vítima não foi identificada.

A polícia foi acionada e analisou a cena do crime. Depois, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.