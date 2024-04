Congresso Nacional sedia homenagens aos 35 anos da Coiab na sexta-feira 19/4

Em comemoração aos 35 anos da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab), na próxima sexta-feira, 19 de abril, haverá uma programação com homenagens e cerimônias, em Brasília, no congresso nacional. Além do aniversário da organização, fundada em 19 de abril de 1989, a data marca também o Dia dos Povos Indígenas. A celebração contará com a presença do grupo paraense “Suraras do Carimbó”, do oeste do estado.

Abrindo as celebrações, a Coiab será homenageada em sessão solene proposta pelo Deputado Federal paraense, Airton Faleiro (PT-PA) e pela Deputada Federal Célia Xakriabá (PSOL). A homenagem acontece no plenário Ulysses Guimarães, no Palácio do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, com início previsto para às 10h.

De acordo com o Coordenador-geral da Coiab, Toya Manchineri, o objetivo do encontro é olhar para a história de luta construída em todos esses anos. “Será o momento de celebrar 35 anos de uma jornada histórica, repleta de desafios e conquistas que refletem nossa resiliência e determinação como povos indígenas da Amazônia brasileira”, afirma.

A programação cultural fica com o grupo, “Suraras do Carimbó”, que fará o lançamento da canção ‘Coiab, Senùisáwa yané mirasá supé’ (‘Chamado ao nosso povo’, em Nheengatu). O grupo original do oeste do Pará surge em 2018, composto somente por mulheres e o único do Brasil composto somente por mulheres indígenas.