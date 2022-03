Confira ideias criativas de paisagismo para jardim

Planejar paisagens de acordo com as características de cada lugar, com critérios estéticos e unir diversos ambientes de maneira harmoniosa é função de um paisagista. A profissão é essencial para desenvolver projetos sustentáveis e vai muito além de organizar plantas.

Para o arquiteto e urbanista Bruno Carrera, que também atua como designer de interior e paisagismo, existem diferenças entre projetos, mas para residenciais, é importante levar o clima quente e úmido em conta. "Para a nossa região, costumo usar o estilo tropical de jardim. As espécies tropicais são mais resistentes e não demandam tanta manutenção. Com esses fatores, o orçamento pode ser mais controlado", explica o especialista.

Projeto de jardim tropical (Foto / portaldoartesanato.com)

Outros fatores também implicam em um projeto de jardim, como o estilo das edificações que compõem a paisagem.

Paisagismo e clima

Para o arquiteto, o tipo de vegetação nativa da nossa região é importante para o projeto, mas é necessário analisar os atributos, que podem ser estéticos, formais e funcionais.

Opção de cerca-viva com flores (Foto / mebuscar.com)

"As plantas são ferramentas. Se eu estou planejando uma cerca-viva, precisamos procurar as melhores espécies que irão se adaptar melhor. Se quiser sombra para uma certa área do espaço, é preciso ter em mente uma planta que projete uma copa mais extensa", ressalta.

Dicas para ter um espaço bonito e funcional

Bruno Carrera acrescenta que um bom jardim precisa ser feito com preocupação com todos os horários do dia e da noite. "O sol da manhã, o meio dia, à tarde, na madrugada... tudo isso conseguimos fazer com projeto bem organizado", opina.

Iluminação

Iluminação ressalta a beleza de um projeto (Foto / emporio-brasil-paisagismo)

Essencial para um projeto, a iluminação é capaz de criar cenários e destacar diversos pontos do jardim. "É muito legal você viver no jardim e não só passar por ele. Criar elementos que instiguem e proporcionem mais vivências no espaço", explica.

Área de convivência

Áreas de convivência unem familiares e amigos (Foto / decorfacil.com)

Com plantas que lhe tragam menos manutenção possível, uma boa iluminação e irrigação, o jardim fica completo e pronto para reunir amigos. Com uma área de convivência, o projeto paisagístico fica mais harmonioso para ser vivido diariamente.

Profissional

Para guiar os desejos de cada cliente, é importante ter a ajuda de um especialista com visão mais ampla e experiência com os diversos projetos.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)