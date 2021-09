Confira cinco carros usados pelo preço do iPhone 13

Nesta semana, a Apple divulgou os preços do Iphone 13 Pro Max com 1 TB de armazenamento. Custando mais de R$15 mil, o valor da nova linha de celulares causou espanto nos amantes da marca, que listaram uma quantidade infinita de coisas que poderiam comprar com o dinheiro do aparelho.

Pensando nisso, confira cinco carros usados e em bom estado que podem ser adquiridos com R$15.500 mil, valor exato do celular mais caro da linha. As informações são do Uol.

Chevrolet Monza - 1984

Um dos carros mais vendidos da época, o veículo tem vários anunciantes na faixa de R$15 mil, uns mais simples e outros mais completos. Por ser um modelo colecionável, os carros mais completos atingem valores mais altos. Um vermelho de 1984, com motor conhecido por 1.8 a álcool, rodas de ferro sem calotas de vidro, está sendo anunciado por exatos R$15 mil.

Fiat Prêmio S - 1985

Também por R$15 mil, o anúncio é um raríssimo Fiat S do ano de lançamento do modelo, com motor 1.3. O carro já ostenta placa de colecionador e, com certeza, vai valer ainda mais nos próximos anos.

VW Apollo GLS - 1991

O modelo encontrado foi na versão GLS, que tem acabamento diferenciado e está equipado com vidros, travas e retrovisores elétricos, além do revestimento aveludado e motor AP 1.8. O anúncio é de R$15 mil.

Ford Escort L - 1992

Um dos queridinhos dos brasileiros, o modelo Escort garante a posição de mais caro dos carros, custando R$ 16 mil. Tem estofamento de tecido e motor 1.6, o famoso CHT.

Chevrolet Kadett SL/E - 1993

Por R$15 mil, a versão conta com revestimento navalhado nos bancos, que, pelas fotos, não apresentam desgaste. O carro conta com motor 1.8, com injeção eletrônica.