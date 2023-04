Campanha pede que homens evitem abrir as pernas ao sentar no ônibus: 'Pare de se espalhar'

A SPTrans lançou uma campanha no último domingo (16) para incentivar o uso consciente do espaço nos ônibus da cidade de São Paulo. A ideia é que os passageiros, principalmente homens, evitem espalhar as pernas ao se sentar para não atrapalhar as pessoas ao lado.

Esse comportamento, conhecido como manspreading, é tema de discussões em diversos países. Em Madri, na Espanha, desde 2017, há um alerta contra essa prática no metrô. Já em Nova York, placas nas estações advertem: "Cara... Pare de se espalhar, por favor".

Os cartazes da campanha já estão afixados na maioria dos ônibus de São Paulo. A SPTrans afirmou que a ação será divulgada em todos os veículos nas próximas duas semanas e também aparecerá nas redes sociais da empresa.

Comportamento de manspreading é considerado uma invasão do espaço alheio

A largura média de um assento em ônibus é de 45 centímetros para os bancos comuns e 86 para os bancos duplos. Por isso, o comportamento de manspreading é considerado uma invasão do espaço alheio e pode gerar desconforto para outras pessoas.

Alguns passageiros relataram situações desagradáveis em que foram incomodados por pessoas que estavam se "espalhando" nos bancos. A doméstica Maria do Carmo diz que é muito comum esse tipo de comportamento: "Às vezes, não é porque quer, é o cansaço. Mas tem gente que abusa. É muito chato”, disse ao G1 São Paulo. Já a administradora Ana Buozzi contou que já passou pela situação de ter uma pessoa inconveniente ao lado e que, para não encostar ser espremida pelo passageiro ao lado teve que ficar em situação desconfortável.

A estagiária Manuela Bruno deixa um recado para os homens: "Se um pensar no outro, as coisas ficam melhores. Eles são bem folgados quando estão sentados". A campanha da SPTrans pretende conscientizar os passageiros para que todos possam ter uma viagem mais confortável e respeitosa.