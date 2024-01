Companhias aéreas brasileiras cancelam voos para Argentina por conta de greve no país

Às vésperas da greve geral dos trabalhadores na Argentina, marcada para a próxima quarta-feira (24), as companhias aéreas Latam e Gol cancelaram 33 voos de ida e volta para o país vizinho sulamericano, previstos para ocorrer na data em questão. De acordo com um levantamento do g1 realizado neste sábado (20), o site da Gol indica 22 cancelamentos. Na Latam, seriam 11 voos suspensos, e um status de atraso já sinalizado. A Azul não faz viagens para o país.

O cancelamento está previsto somente para os voos de 24/01; véspera e dia seguinte seguem com serviços normalizados. A greve da próxima quarta-feira foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho (CGT) da Argentina em dezembro do ano passado, após a eleição do atual presidente, Javier Milei, e o anúncio de um mega decreto com 300 reformas econômicas e trabalhistas no país, que revoga centenas de leis trabalhistas e modifica regulações de planos de saúde.

Orientações aos passageiros

Por meio de nota, a Gol informou: “Clientes com bilhetes marcados para esta data estão recebendo comunicação via e-mail e SMS, de acordo com os dados informados no ato da compra, já podendo realizar a autogestão de seus bilhetes nos Canais Digitais da GOL”. De acordo com a empresa, a decisão foi necessária por conta da paralisação grevista que deve ocorrer nas atividades aeroportuárias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e Rosário – cidades argentinas onde a companhia opera.

A Gol garantiu que os passageiros poderão remarcar suas viagens para outras datas, sem custos, ou solicitar reembolso integral. Além disso, a aérea criou operações extras para os dias 25 e 26 de janeiro, após a greve dos trabalhadores argentinos.

A Latam também se pronunciou por meio de nota, citando “possíveis cancelamentos” nos voos de ida e volta entre Brasil e Argentina, no dia 24/01. Assim como a Gol, a Latam disponibilizou remarcação dos voos ou o reembolso integral, a critério dos clientes. No caso de alteração da data, os passageiros poderão remarcar a viagem em um prazo de até 15 dias após a data original (8 de março). A empresa orienta, ainda, que os passageiros acompanhem regularmente o status de seus voos no site.