Com tornozeleira eletrônica, homem é encontrado morto em barranco

Um corpo não identificado foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo, na noite sesta sexta-feira (15), em Manaus (AM). O homem estava sendo monitorado por um tornozeleira eletrônica. As informações são do portal D24am.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava dentro de um veículo e foi executada no local por outros ocupantes. O homem morreu na hora, em uma área de barranco, próximo a um muro.

Moradores da área também relataram ter ouvido vários tiros.

A vítima usava apenas uma bermuda colorida quando foi morta. Os criminosos

fugiram e não foram localizados.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).