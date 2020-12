CNH vencida em 2020 terá mais um ano de validade

A partir desta terça-feira (01), entra em vigor a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabelece os prazos para a regularização das carteiras nacionais de Habilitação (CNHs) vencidas.

Os documentos com vencimento em 2020 ganharam mais um ano de validade. Com isso, a renovação ocorrerá de forma gradual, de acordo com um cronograma estabelecido no documento.

A medida inclui também a Autorização para Conduzir Ciclomotores (ACC) e a Permissão Para Dirigir (PPD), documento provisório utilizado no primeiro ano de habilitação do condutor.

Ainda de acordo com a resolução, para fins de fiscalização, qualquer documento de habilitação vencido em 2020 deve ser aceito até o último dia do mês correspondente em 2021.

A medida revogou uma portaria publicada em março pelo órgão, que suspendeu os prazos para a renovação das CNHs, aplicação de multas, transferência de veículo, registro e licenciamento de veículo novo, entre outros, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Cronograma de renovação de CHNs vencidas

Data de vencimento Período para renovação

De 1º a 31 de janeiro de 2020 De 1º a 31 de janeiro de 2021

De 1º a 29 de fevereiro de 2020 De 1º a 28 de fevereiro de 2021

De 1º a 31 de março de 2020 De 1º a 31 de março de 202

De 1º a 30 de abril de 2020 De 1º a 30 de abril de 2021

De 1º a 31 de maio de 2020 De 1º a 31 de maio de 2021

De 1º a 30 de junho de 2020 De 1º a 30 de junho de 2021

De 1º a 31 de julho de 2020 De 1º a 31 de julho de 2021

De 1º a 31 de agosto de 2020 De 1º a 31 de agosto de 2021

De 1º a 30 de setembro de 2020 De 1º a 30 de setembro de 2021

De 1º a 31 de outubro de 2020 De 1º a 31 de outubro de 2021

De 1º a 30 de novembro de 2020 De 1º a 30 de novembro de 2021

De 1º a 31 de dezembro de 2020 De 1º a 31 de dezembro de 2021