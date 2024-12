Cliente que matou entregador de pizza por falta de refrigerante tem prisão preventiva decretada

A justiça paulista decretou a prisão preventiva do homem suspeito de matar a tiros um entregador de pizza, no bairro Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. O crime ocorreu em outubro deste ano, após uma discussão motivada pela falta de um refrigerante que deveria acompanhar o pedido. A prisão preventiva do suspeito foi decretada na última semana, dois meses após o caso.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o entregador e o cliente discutiam em frente à residência. Durante o desentendimento, o cliente sacou uma arma e disparou dois tiros à queima-roupa contra o trabalhador, que caiu no chão. Em seguida, o agressor arrastou o corpo do entregador para o lado oposto da rua, moveu a motocicleta da vítima para outro local e levou a mochila de entregas para dentro da casa.

Antes de ser baleado, o entregador havia entrado em contato com a pizzaria para informar sobre a falta do refrigerante e ped​iu que o item fosse levado até o endereço. Minutos depois, o proprietário do restaurante chegou ao local com o produto, mas encontrou o funcionário ferido. Desesperado, ele o transportou até o hospital, onde a morte foi confirmada pouco depois.

A polícia iniciou as investigações com base nas imagens do circuito de segurança, e após quase dois meses de buscas, o cliente foi localizado. Agora, ele está à disposição da Justiça.