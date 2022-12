Cidades mineiras em situação de emergência por conta de fortes chuvas triplicam em um mês

Em apenas um mês, o número de municípios mineiros em situação de emergência por conta das fortes chuvas em Minas Gerais triplicou. Do dia 30 de novembro para hoje (30), o número de cidades prejudicadas pelas tempestades subiu de 39 para 117. As informações são do Estado de Minas com base no boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

As mortes também aumentaram. No mesmo período, os casos fatais subiram de 2 para 14. O total de pessoas desalojadas passou de 3.248 para 7.414; desabrigados, de 933, em 30 de novembro, para 1.564.

De acordo com o boletim da Cedec, as cinco cidades que entraram para a lista de situação de emergência nesta sexta-feira foram Machacalis, Espera Feliz, Campanário e São Pedro do Suaçuí.

O 14º óbito por conta das intensas chuvas foi registrado na cidade de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. A vítima foi um adolescente de 12 anos, identificado como Luan Gonçalves Rodrigues. O garoto foi a quarta vítima de um deslizamento que atingiu uma casa em pleno Natal. No imóvel estavam várias pessoas da família.